Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

È iniziata ufficialmente la seconda finestra del calciomercato estivo 2025: il Milan vuole essere protagonista con una rivoluzione: il LIVE

3 luglio

Andata in archivio (1°-10 giugno) la prima finestra della sessione estiva di calciomercato del 2025, è iniziata ufficialmente ieri - martedì 1° luglio - la seconda, che durerà fino al prossimo 1° settembre: il Milan, che da quest'anno sarà affidato alla guida tecnica di Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista con una rivoluzione totale per rinforzare il proprio organico. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.

8:45 VISITE MEDICHE PER RICCI Samuele Ricci, mediano italiano del 2001 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Torino per 25 milioni di euro con i bonus, è arrivato da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove svolgerà le visite mediche con il club rossonero. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, ecco il momento dell'arrivo di Samuele Ricci nella struttura medica convenzionata con il Diavolo 8:30 SI LAVORA ANCORA PER JASHARI Per Ardon Jashari, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan non rilancerà in questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime novità 8:00 RETEGUI L'IDEALE? Calciomercato Milan, Retegui il prossimo attaccante rossonero? Il Diavolo pronto a investire. Ecco le ultime novità da La Gazzetta dello Sport 7:30 CACCIA ALLA PUNTA Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare anche a un colpo importante per l'attacco. Ecco i nomi nella lista del Diavolo

+++ IL TABELLONE +++

ACQUISTI: Yacine Adli (c, Fiorentina - fine prestito); Ismaël Bennacer (c, Olympique Marsiglia - fine prestito); Lorenzo Colombo (a, Empoli - fine prestito); Marko Lazetić (a, Bačka Topola - fine prestito); Álvaro Morata (a, Galatasaray - fine prestito); Noah Okafor (a, Napoli - fine prestito); Marco Pellegrino (d, Club Atlético Huracán) - fine prestito); Tommaso Pobega (c, Bologna - fine prestito); Alexis Saelemaekers (c, Roma - fine prestito); Devis Vásquez (p, Empoli - fine prestito).

CESSIONI: Tammy Abraham (a, Roma - fine prestito); João Félix (a, Chelsea - fine prestito); Alessandro Florenzi (d, svincolato); Luka Jović (a, svincolato); Pierre Kalulu (d, Juventus - 14,3 milioni di euro); Marco Pellegrino (d, Boca Juniors - 3,5 milioni di euro); Tijjani Reijnders (c, Manchester City - 55 milioni di euro), Riccardo Sottil (a, Fiorentina - fine prestito); Kyle Walker (d, Manchester City - fine prestito).

OBIETTIVI: Maxim De Cuyper (d, Bruges - 20 milioni di euro); Guéla Doué (d, Strasburgo - 20 milioni di euro); Artem Dovbyk (a, Roma - 40 milioni di euro); Zakaria El Ouahdi (d, Genk - 12 milioni di euro); Breel Embolo (a, Monaco - 12 milioni di euro); Pierluigi Gollini (p, Roma - un milione di euro); JaviGuerra (c, Valencia - 25 milioni di euro); Ardon Jashari (c, Bruges - 40 milioni di euro); Giovanni Leoni (d, Parma - 40 milioni di euro); Martim Fernandes (d, Porto - 60 milioni di euro); Luka Modrić (c, svincolato) Samuele Ricci (c, Torino - 25 milioni di euro), Granit Xhaka (c, Bayer Leverkusen - 15 milioni di euro).