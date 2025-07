Milan, Gasperini scarica Gollini e vuole Sportiello? I motivi

Marco Sportiello, scrive 'Tuttosport', potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato per andare a Roma e ritrovare Gasperini, allenatore giallorosso che lo ha avuto ai tempi dell'Atalanta. In rossonero potrebbe arrivare Pierluigi Gollini dalla Roma. Il portiere in passato è stato agli ordini di Gasperini all’Atalanta e il rapporto tra i due non sarebbe stato dei migliori. Tanto che nel 2022, lo stesso giocatore aveva spiegato: «Non sono andato via dall’Atalanta per scelta tecnica, ma per i problemi con una persona».