Milan, Marchetti: “Liberali, sempre più vicino al Parma”. E c’è un nodo

"Il Milan cambia volto a centrocampo. Dopo una lunga trattativa, Ricci è in città per visite e firma: 23 milioni al Torino più bonus e percentuale sulla rivendita". Luca Marchetti, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: colpi in entrata e anche in uscita parlando anche di Liberali. Le novità nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Per Jashari il Brugge ancora non ha dato risposta, ma i rossoneri hanno alzato l’offerta a 32 milioni e aspettano fiduciosi".