Calciomercato Milan, Jashari: il messaggio del Bruges. E il Diavolo ...

Per Ardon Jashari, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan non rilancerà in questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime novità

Ardon Jashari, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sabato sarebbe atteso a Bruges per il raduno della nuova stagione, con domenica in programma un’amichevole tra i nerazzurri del Belgio e i Glasgow Rangers. Lo svizzero “rischia” di non esserci. La speranza del giocatore sarebbe quella di saltare gli appuntamenti con il Bruges per passare al Milan. Una volontà chiara, ribadita al club. La trattativa di calciomercato tra i due club, si legge, sarebbe ancora in corso. Convocare Jashari per il raduno potrebbe essere una strategia del club belga: un messaggio con il Milan destinatario. L’offerta rossonera, tra i 30 e i 35 milioni bonus inclusi, non verrà ulteriormente corretta al rialzo.