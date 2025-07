Calciomercato Milan, muro per Bondo! In mediana in uscita ...

Calciomercato Milan , i rossoneri continuano il loro lavoro per quanto riguarda il centrocampo. Il Diavolo, infatti, ha finalizzato l'acquisto di Samuele Ricci dal Torino e punta ancora Ardon Jashari del Bruges. Tutti questi movimenti nel ruolo potrebbero spingere il Milan ad alcune cessioni in mediana. Ecco le ultime novità.

Come scrive 'Tuttosport', non rientrerebbe più nei piani del centrocampo del Milan Ismael Bennacer e Yacine Adli, entrambi non riscattati rispettivamente da Marsiglia e Fiorentina. Per Tommaso Pobega ci sarebbe un discorso diverso, visto che il Bologna potrebbe tornare alla carica con uno sconto sul prezzo: dai 12 del diritto di riscatto a 8/9 milioni di euro.