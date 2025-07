Calciomercato Milan, Burnley su Bondo: la volontà del francese

Il centrocampista rossonero Warren Bondo , arrivato nel mercato invernale per 10 milioni dal Monza , ha molti estimatori, soprattutto in Premier League .

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ultimo club ad aggiungersi alla lista degli interessati – dopo Brentford e Torino – è il Burnley. Ma la volontà del giovane centrocampista francese è chiara: vuole restare in rossonero per giocarsi le sue carte. Lunedì sarà presente a Milanello per iniziare il ritiro, dove verrà valutato attentamente da Massimiliano Allegri.