Longoni: “Vlahovic può arrivare per 20 milioni. Bondo per prendere Ricci”

Si è espresso così Andrea Longoni sul suo canale YouTube, "Milan Hello", in merito ad un paio di voci di mercato. Nello specifico, le voci riguardano un asse Milano-Torino con le due squadre della città della Mole. Ecco le parole di Longoni: "Ci sono dialoghi tra Milan e Torino. Il Milan vuole un centrocampista italiano, il problema di Ricci sono i 30 milioni di euro. Tanti pensano che possa rimanere lì. Occhio che oltre ad aver avuto contatti con la dirigenza torinese, si registrano contatti tra Milan e Torino per Bondo. Piace al bologna, alla Fiorentina ma anche al Torino. Chissà che questo interessamento per Bondo non sia un'apripista per Ricci-Milan. Non vorrei che sotto traccia Bondo possa essere una contropartita per il Torino."