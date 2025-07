Calciomercato Milan, Vlahovic in rottura con la Juventus: c’è un bivio

Nella mente del Milan resterebbe Dusan Vlahovic. Il 'Quotidiano Sportivo' parla così del calciomercato rossonero e in particolare del grande obiettivo per l'attacco. Il serbo, si legge, sarebbe sempre più in rottura con la Juventus che intanto ha chiuso il colpo Jonathan David. La punta si troverebbe in questo momento di fronte a un bivio: andarsene l’anno prossimo a parametro zero e dopo aver incassato il lauto ingaggio da 12 milioni. Oppure, dopo aver rifiutato Arabia e Turchia, acconsentire alla cessione.