Calciomercato Milan, non solo Leoni: ecco la prima alternativa

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con il loro lavoro per dare a Massimiliano Allegri la migliore rosa possibile nel minor tempo possibile. In questa prima fase estiva, il Diavolo si sta concentrando molto sul centrocampo, ma non sarà l'unico reparto da rinforzare. La dirigenza del Milan dovrà lavorare anche in attacco e in difesa.