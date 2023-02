Champions League, Milan-Tottenham: crollano le quote degli Spurs

Le quote di Milan-Tottenham messe a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse dice che i favoriti di questa partita degli ottavi di Champions League sono..

Matteo Ronchetti

Milan-Tottenham apre gli ottavi di finale di Champions League, con il match di andata che illumina la Scala del Calcio domani, martedì 14 febbraio alle 21.00. Nel Giorno di San Valentino i rossoneri vogliono rinnovare il feeling con una Coppa che ha regalato tanti momenti dolci. La squadra di Antonio Conte chiede strada e soprattutto vuol rialzarsi dopo le quattro sberle prese in casa del Leicester in Premier League. Spurs sempre imbattuti contro il Milan.

Gli ultimi risultati — 38 giorni lunghi come una vita. Il Milan torna al successo, grazie ad un’incornata di Giroud che stende il Torino e riconsegna al Milan tre punti che valgono 10 in chiave morale. Proprio per quei 38 giorni senza squilli e quasi sempre con sconfitte che hanno costretto i Campioni di Italia uscenti a porgere il tricolore verso la capolista Napoli. Una rondine non fa primavera, ma segnali di ripresa si sono visti nella squadra di Pioli che inizia anche a recuperare pezzi da novanta e guarda con maggior ottimismo alla doppia sfida contro il Tottenham: non sarà ovviamente una passeggiata. Ma la musica della Champions è di quelle speciale, soprattutto quando si parla di un club come quello meneghino che ha vinto sette volte la kermesse e torna a giocare uno scontro nella fase ad eliminazione diretta, a distanza di 9 anni dall’ultima volta: fu l’Atletico Madrid di Simeone a mettere fine al cammino di quel Milan guidato da Clarence Seedorf. Non stanno tanto meglio Kane e soci. 10 giorni fa la prestazione perfetta contro il Manchester City e conclusa con un successo per 1-0. Unico raggio di sole, in mezzo ad un momento molto buio e che ha trovato l’occhio del ciclone nella gara di sabato in casa del Leicester: 4-1 per le Foxes e Spurs letteralmente al tappeto. A Lloris già out, si aggiunge anche Bentancur che si rompe il crociato. Si tratta del quarto ko in campionato dal 26 dicembre scorso per i londinesi che vedono complicarsi la rincorsa ad un posto nella prossima Champions League.

I precedenti di Milan-Tottenham — Milan – Tottenham si giocherà per la quinta volta, la terza nella massima competizione europea. Come riporta Oddschecker in quattro precedenti i rossoneri non hanno mai battuto i londinesi. Un pari e una sconfitta in casa dei rivali e stesso score a San Siro. L’ultima volta è successo nella stagione 2010-11 in Champions, con gli Spurs capaci di vincere 1-0 in casa del Diavolo e poi 0-0 nel nord della capitale. Complessivamente i meneghini hanno affrontato in Europa per 45 volte le squadre inglesi. 12 i successi dei rossoneri e stesso numero per i pareggi, a fronte di 21 sconfitte. La squadra di Antonio Conte affronterà per la 20^ volta nella sua storia una formazione italiana. Il bilancio recita sei successi, sette pareggi e sei sconfitte.Antonio Conte ha ottenuto otto successi nelle ultime nove sfide da allenatore contro il Milan (1P), tra il 2013 e il 2021. Ha infatti vinto tutte le ultime tre trasferte contro i rossoneri senza subire gol.

Le quote di Milan-Tottenham — Come rileva Oddschecker la formazione inglese ha visto crollare il favore del pronostico che aveva fino a pochi giorni fa. Sorpasso rossonero sulle lavagne dei bookmaker, con il segno 1 che paga a 2.60 su Sisal, Goldbet, Sportbet. Planetwin e StarcasinòBet. Il segno 2 è poco distante e vale 2.88 su Betfair, con Netbet e Novibet a 2.78, mentre Better scende a 2.76. Il pareggio si alza fino a 3.40 su Sisal, poi lo troviamo compreso tra 3.30 di bet365 e 3.05 di PokerStars Sport. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 è sfavorito, come dimostrano le lavagne di bet365 e Betfair a 1.91, con StarcasinòBet in 1.90. L’Under 2.5 si accende a 1.84 su Sisal e 1.83 su Better. Passiamo al segno Gol che vale 1.73 su Planetwin e Betfair. Il No-Gol sale a sua volta a 2.05 su Goldbet e PokerStars Sport. Infine, uno sguardo ai primi marcatori. Nelle file rossonere il favorito è Giroud a 6.90 su StarcasinòBet e inseguito da Leao a 8.50 su bet365. Nel Tottenham, ovviamente Kane davanti a tutti a 5.75 su Sisal, con Son a 8.50 su StarcasinòBet. Milan, fari puntati sul bomber che fa impazzire mezza Europa >>>