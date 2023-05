Quote Milan-Sampdoria: primo marcatore a sorpresa? I pronostici

Le ultime news su Milan-Sampdoria, terzultima partita di Serie A. Le quote e i pronostici: chi vincerà? chi sarà il primo marcatore? A quanto è dato il pareggio?

Milan-Sampdoria fa parte della 36^ giornata di Serie A: ultima chiamata in ottica quarto posto per la squadra di Pioli, con i doriani già retrocessi e ultimi in classifica. Tre giorni dopo la cocente eliminazione in semifinale di Champions League contro l’Inter, il Milan deve dare l’ultimo assalto al quarto posto che dista quattro lunghezze. Blucerchiati invece già con il destino segnato e che proveranno ad onorare un triste finale di campionato. Ecco le quote di Milan-Sampdoria: chi il primo marcatore? Chi la favorita?

Ultimi risultati Milan e Sampdoria — Vietato fallire. Il Diavolo è chiamato al rush finale di campionato per agganciare il treno che porta alla prossima Champions League, dopo essere stato eliminato in semifinale dai cugini dell’Inter. Serve la reazione compatta dell’ambiente e il tecnico Stefano Pioli cerca il filotto di successi negli ultimi 270 minuti: tra Sampdoria e Verona, nel mezzo la trasferta a Torino contro la Juventus per uno spareggio Champions, anche alla luce della nuova penalità che attende i bianconeri in classifica. In casa i Campioni di Italia in carica sono imbattuti da sette gare di fila, con quattro successi e tre pareggi. I veri problemi per Calabria e compagni in questa stagione sono arrivati fuori casa, con appena 24 punti, rispetto ai 37 totalizzati davanti al pubblico amico.

Effetto San Siro, con 33 gol fatti e 18 subiti. Dall’altra parte arriva una squadra già retrocessa e che per problemi finanziari rischia il declassamento in Serie D. La squadra di Stankovic ha impattato 1-1 in casa contro l’Empoli nell’ultimo turno e con 18 punti i doriani sono sul fondo della classifica. In trasferta, i blucerchiati hanno raccolto solo 9 punti, con due vittorie e tre pareggi. Il successo esterno manca dal 4 gennaio, con il 2-1 ottenuto al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Da quel momento, lontano da Marassi, i liguri hanno ottenuto due pari e sette sconfitte. A livello di reti, l’attacco ospite ha trovato la via del gol in trasferta solo 11 volte, con 36 reti incassate.

Milan-Sampdoria, i precedenti — Milan vs Sampdoria è una classica del calcio italiano e Come riporta Oddschecker sarà il confronto numero 150 fra i due club. Bilancio a forti tinte rossonere, grazie a 81 vittorie meneghine, 33 pareggi e 35 successi blucerchiati. A San Siro il Diavolo è imbattuto da cinque match di fila e non perde contro i liguri dal 2017: 1-0. Tre vittorie e due pareggi il quadro completo in questo arco di sfide.

Quote Milan-Sampdoria — Come rileva Oddschecker, le quote di Milan-Sampdoria e il pronostico è tutto dalla parte dei rossoneri. Il segno 1 crolla a 1.21 su Sportbet, con VinciTu, Sisal, StarcasinòBet e Planetwin a 1.20. Lievitano le quotazione del pareggio, con Snai, Betfair e LeoVegas a 7, mentre Betway e Better sono concordi a 6.80. Infine, decolla il segno 2 a 17 su bet365, con Goldbet, Pokerstars Sport e Novibet concordi a 15.50. Leggermente più basse le lavagne di DaznBet e Netbet a 15.38. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 è favorito, come dimostrano StarcasinòBet e Sportbet a 1.58. Betfair, Bet365 e PokerstarsSport scendono a 1.57. L’Under 2.5 schizza a 2.45 su LeoVegas e Planetwin, con Goldbet, Snai e Sisal a 2.30.

Il Gol non trova il gradimento degli operatori e sale a 2.44 su VinciTu, Netbet e Novibet. Scendono a 2.38 le quotazioni di Better e Betway, con DaznBet a 2.35. Il No-Goal invece lo troviamo a 1.58 su LeoVegas e Pokerstars Sport, mentre Netbet e Goldbet lo indicano a 1.56. Chiudiamo con il primo marcatore. Nelle file rossonere il favorito è Divock Origi a 7.25 su StarcasinòBet, con Ante Rebic a 7.30 su Snai e Charles De Ketelaere a 11.00 su Sisal. Nei blucerchiati attenzione a Manolo Gabbiadini a 17 su bet365. La stessa quotazione di Fabio Quagliarella su LeoVegas. LEGGI ANCHE: Le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Sampdoria