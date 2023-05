Quote Milan-Lazio: partita chiave per la Champions. I pronostici

Le quote di Milan-Lazio (Serie A): i pronostici degli esperti di scommesse su chi sarà la squadra favorita, i marcatori e gli ultimi risultati. Le ultime news sulla partita - crocevia per il quarto posto e la Champions League

Redazione

Prima la Lazio, poi l’Inter: prima la Champions della prossima stagione, poi quella di quest’anno. Sembra un paradosso, saranno invece i prossimi giorni del Milan. Che dopo il passo falso contro la Cremonese non può permettersi di perdere altri punti in campionato, ma che inevitabilmente rivolgerà più di un pensiero anche all’Euroderby. Ma, domani alle 15:00, a San Siro arrivano i biancocelesti secondi in classifica. Che partita sarà per i bookmaker? Ecco l'analisi quote di Milan-Lazio

Quote Milan-Lazio — Per gli operatori è il Milan a essere favorito, anche se le quote si mantengono piuttosto alte. Come rileva Oddschecker, 1.98 la quota massima del segno 1 su Sportbet, con Sisal, StarcasinòBet e Vincitu a 1.95. La vittoria della Lazio arriva a quota 4.33 su Betfair – quota massima – con bet365 a 4.20 e Betway e Novibet a 4.10. Infine, il segno X, che tocca i 3.45 su Planetwin365 e LeoVegas, pochissimo sopra i 3.44 di Daznbet e Netbet. Più cauto Pokerstars, a 3.15. In quanto ai gol, per i bookies non sarà un match ricco di reti: favorito l’Under 2.5, a quota 1.66 su Novibet e 1.65 sulle lavagne di Planetwin365, Netbet, Sisale Snai. Di contro, l’Over 2.5 sale a 2.25 su Betfair, con conSportbet, LeoVegas, StarcasinòBet e bet365 a 2.20. Meno marcata la distanza tra Goal (1.95 su Goldbet, Pokerstars Sport e Betfair, 1.93 su Netbet) e No Goal (1.81 su Vincitu, 1.80 su Betway e DaznBet).

Ultimi risultati Milan e Lazio — Il pareggio contro la Cremonese è un po’ l’immagine che sintetizza il campionato rossonero fin qui, all’insegna della discontinuità. Guardando il bicchiere mezzo pieno, nelle ultime sei partite il Milan non ha mai perso, ma è altrettanto vero che quattro di questi risultati utili sono pareggi. 58 punti in classifica e Champions distante ancora solo due punti, ma la sfida con la Lazio è una di quelle da vincere. Lazio che invece, nonostante due sconfitte consecutive prima del ritorno alla vittoria contro il Sassuolo, è riuscita a conservare il secondo posto e un buon margine sul quinto posto. Ma San Siro, appena domenica scorsa, è andato indigesto alla squadra di Sarri, sconfitta 3-1 dall’Inter dopo essere stata in vantaggio. Tornando ai rossoneri, un’altra statistica dice che anche in casa i risultati utili sono sei, con sole due reti subite in questo arco di gare.

I precedenti di Milan-Lazio — Come rileva Oddschecker, sono 187 i precedenti in tutte le competizioni tra le due squadre, con il bilancio che pende nettamente dalla parte del Diavolo: 83 vittorie contro le 40 della Lazio, con 34 pareggi. All’andata arrivò una pesante sconfitta per il Milan all’Olimpico: 4-0. Ma al Meazza i successi consecutivi del Milan sono tre, con la Lazio che non vince dal 2019. Infine, una curiosità: le due squadre non pareggiano in Serie A dal 2016: allora finì 1-1. LEGGI ANCHE: Segui la conferenza di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Lazio