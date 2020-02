Sporting Lisbona, persa causa con la FIFA su Rafael Leao: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Novità dal Portogallo sulla causa dello Sporting Lisbona al Lille in merito al trasferimento di Rafael Leao e Rúben Ribeiro. I due calciatori avevano rescisso unilateralmente il contratto con il club di Lisbona. La FIFA ha analizzato la vicenda e oggi lo Sporting ha annunciato di aver perso la causa.

Lo Sporting Lisbona aveva richiesto 45 milioni di euro per Rafael Leão (valore della clausola) e 62,1 per Rúben Ribeiro. Il tutto contro i due club nei quali i giocatori si sono trasferiti, ovvero Lille e Al Ain. Per quanto riguarda nello specifico a Leao, la richiesta è stata definita “inammissibile”. Non sono però ancora note le motivazioni ufficiali. Quel che conta è che non cambierà nulla al Lille, né tantomeno al calciatore.

Ricordiamo che Rafael Leao si era liberato a parametro zero dallo Sporting Lisbona, per via dell’aggressione subita dai tifosi nel campo di allenamento. Successivamente Leao andò a giocare a parametro zero nel Lille, e nell’estate 2019 si è trasferito per 35 milioni di euro al Milan. E speriamo che il portoghese da qui a fine stagione possa tornare a mettersi in mostra dopo un periodo non particolarmente felice: continua a leggere >>>

