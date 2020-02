Rafael Leao, che involuzione a febbraio: calati i minuti giocati

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive di Rafael Leao, che sta facendo fatica a imporsi al Milan. Il portoghese all’inizio sembrava essere la spalla ideale di Ibrahimovic, ma a febbraio si è ridotto il numero delle partite giocate e dei minuti in campo.

Certo, il passaggio al 4-2-3-1 lo ha penalizzato, ma non spiega tutto: in questo mese Rafael Leao ha giocato da titolare la partita contro il Verona, per l’indisponibilità di Ibrahimovic, 10’ nel derby, 2’ con il Torino fino allo zero di sabato scorso contro la Fiorentina. A gennaio, invece, aveva disputato 5 partite, tre da titolare, firmando un gol e un assist: 316 minuti totalizzati in campo contro i 102 di febbraio. Insomma, è evidente un’ involuzione, visto che Pioli si sta affidando sempre di meno all’ex Lille. Intanto un grande ex rossonero parla di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

