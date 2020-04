Romagnoli-Gabbia: il muro del Milan del presente e del futuro

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Alessio Romagnoli sarà al Milan. Il capitano ha un contratto in scadenza nel 2022, ma la questione prolungamento verrà affrontata in maniera tempestiva dal club rossonero in modo da non trovarsi nella stessa situazione di Donnarumma. Poi successivamente ci sarà da scegliere il suo partner al centro della difesa.

Musacchio e Kjaer nel corso di questa stagione hanno garantito una discreta affidabilità, ma la proprietà sta pensando di crearsi in casa il difensore del futuro. Il chiaro riferimento è quello a Matteo Gabbia, che prima dello stop aveva scalato le gerarchie. Il calciatore ha stupito per personalità nell’esordio assoluto in Serie A contro il Torino a San Siro e si è confermato successivamente nella partita contro la Fiorentina. Il piano era quello di mandarlo in prestito, ma Gabbia ha dimostrato di avere le qualità per reggere la maglia rossonera, e dunque le prospettive per il suo futuro sono cambiate (recentemente ha anche rinnovo il contratto fino al 2024).

In ogni caso bisognerà fare attenzione a non bruciarlo. Nel corso degli anni si sono alternativi vari difensori al fianco di Romagnoli, ma nessuno ha mai convinto per vari motivi. Nella seconda parte del 2017-18, con Gattuso in panchina, l’intesa con Bonucci si era affinata parecchio e prometteva stabilità per diversi anni, ma la scelta del centrale di tornare alla Juventus fece saltare il progetto. Un profilo interessante poteva essere quello di Leo Duarte, ma la frattura del calcagno ha fermato il brasiliano sul più bello, proprio quando Pioli aveva iniziato a dargli fiducia. Insomma, il casting in difesa è iniziato, ma Gabbia ha tutte le possibilità di prendersi il Milan del presente e del futuro. Intanto novità sul futuro di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android