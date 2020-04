Calciomercato Milan – Ibrahimovic e il suo addio: è davvero così scontato?

CALCIOMERCATO MILAN – Certo, in questo periodo di emergenza le priorità sono altre, ma tanti in casa rossonera parlano del futuro di Zlatan Ibrahimovic. E’ chiaro che il licenziamento di Zvonimir Boban è stata una brutta botta per lo svedese, che sta sicuramente riflettendo in Svezia sul da farsi, ma di sicuro nulla è ancora certo, così come viene scritto da più parti.

A dirlo è stato lo stesso Ibrahimovic pochi giorni fa: “Futuro? Vediamo, non so ancora cosa voglio. Ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Chi avrebbe potuto prevedere questo Coronavirus? Dobbiamo provare a goderci la vita. Voglio continuare a crescere, e poi penso non solo a me stesso e al mio calcio, ma a tutto ciò che mi circonda: la mia famiglia e la parte mentale. Il calcio è la mia carriera, ma c’è molto di più. Voglio migliorare e trasmetterlo alle persone intorno a me”. Si possono dire tante cose su Ibra, ma di certo non è uomo che nasconde la verità. Dichiarazioni di facciata? Non crediamo sia così: Zlatan deve ancora decidere il suo futuro, che potrebbe essere ancora colorato di rossonero.

E’ chiaro che il primo passo dovrà farlo il Milan. Ibrahimovic vuole chiudere da protagonista, e non accetterà certamente un anno di transizione o comunque di basso livello. La sua ambizione è quella di vincere o quantomeno essere competitivo per raggiungere obiettivi importanti: l’incontro con Gazidis, che dovrebbe avvenire quando la situazione sarà tornata alla normalità, sarà decisivo per avere qualche certezza in più. Certo, la sensazione è che Ibra possa lasciare, ma attenzione alle parole di Nocerino di qualche giorno fa: “Smetterà da vincente. Continuerà a giocare per essere ancora decisivo”. Avrà ragione? Presto lo scopriremo. Intanto il Milan segue un nuovo terzino. Ecco chi è, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android