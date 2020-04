Profiling – Calciomercato Milan: Odriozola, cross e spinta per il Diavolo

CALCIOMERCATO MILAN -Il calcio è fermo per l’emergenza coronavirus, ma è chiaro che il Milan deve anche iniziare a pensare alla prossima stagione per non farsi trovare impreparati. Tra i profili seguiti c’è Alvaro Odriozola, terzino del Bayern Monaco in prestito dal Real Madrid. Scopriamo insieme nelle prossime pagine le caratteristiche dello spagnolo.

Nome: Alvaro Odriozola

Età: 24 (nato il 14 dicembre del 1995 a San Sebastian)

Nazionalità: Spagnola

Squadra: Bayern Monaco (in prestito dal Real Madrid)

Ruolo: Terzino destro

Piede preferito: Destro

Prezzo: 20 milioni di euro (fonte: trasfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

Odriozola inizia la sua carriera nella Real Sociedad, dove esordisce il 16 gennaio 2017 in prima squadra. Il terzino fa subito vedere ottime cose, tanto è vero che il Real Madrid lo acquista nel luglio 2018 per 30 milioni di euro. Le cose non vanno secondo le aspettative, visto che dopo 27 presenze in 2 stagioni passa al Bayern Monaco (in prestito) nel gennaio di quest’anno. Al momento Odriozola ha disputato solo 2 presenze, ma è chiaro che l’emergenza coronavirus ha frenato la possibilità del calciatore di affermarsi in Bundesliga.

Per quanto riguarda la Nazionale, ha disputato quattro presenze con la Spagna, con il debutto che è arrivato il 6 ottobre 2017 contro l’Albania, risultando tra l’altro tra i migliori in campo della gara. Odriozola è stato convocato anche per il mondiale di Russia 2018, che si concluso con l’eliminazione degli spagnoli agli ottavi di finale. In Nazionale ha anche segnato un gol.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA PER LE CARATTERISTICHE