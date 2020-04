Calciomercato Real Madrid, pronti 300 milioni: i nomi

NEWS CALCIOMERCATO – Il prossimo calciomercato, post-coronavirus, secondo molti sarà low-cost. Non per il Real Madrid però. Secondo indiscrezioni, pare che i blancos vogliano spendere oltre 300 milioni di euro per sistemarela squadra. Questo è quanto scrive il portale spagnolo ‘Diario gol’.

Uno dei primi colpi del Real potrebbe arrivare dalla Serie A, dal Napoli in particolare: Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha una valutazione molto alta, almeno 50 milioni di euro, anche se molti scrivono che si vada oltre i 100 milioni addirittura. Gli altri due obiettivi sarebbero Erling Haaland e Kylian Mbappe, due dei giovani al momento più forti al mondo. Per entrambi servono oltre 200 milioni di euro. Ma al momento non si sa nemmeno se e quando si riprenderà a giocare. Ecco il parere dell’esperto dell’Istituto Superiore di Sanità >>>