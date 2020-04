Pasqualin: “Ecco come sarà il calciomercato post-coronavirus”

NEWS CALCIOMERCATO – Intervista a Claudio Pasqualin, ex procuratore e attuale presidente dell’Associazione Avvocaticalcio. Ai microfoni di Sportmediaset ha parlato delle operazioni di calciomercato post-coronavirus.

Questo il suo pensiero circa gli scenari futuri: “Non ci saranno più operazioni sopra i 100 milioni, e mi aspetto un 30% in meno sul prezzi dei calciatori. Sarà il trionfo degli scambi, anche per sistemare i bilanci con le plusvalenze. Sarà comunque interessante, e magari l’occasione per puntare di più sui giovani italiani – ha aggiunto -. È impensabile che si possa quotare Mbappè 220 milioni di euro come si faceva prima del Covid-19″.

Ancora sulla situazione economica: “Penso a Kulusevski acquistato dalla Juventus. Ora sarebbe andato via a meno. I club avranno tutti l’esigenza di vendere per incassare, e chi ha l’ambizione di vincere dovrà conciliare l’aspetto economico con quello sportivo per non saltare in aria, per non ritrovarsi coi libri in tribunale”. Il Milan pensa al futuro, e riflette su Zlatan Ibrahimovic: cinque possibili scenari >>>