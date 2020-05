Rangnick più Nagelsmann: il Milan alla tedesca può far fuori metà rosa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il nuovo Milan alla tedesca targato Ralf Rangnick e, chi lo sa, Julian Nagelsmann, potrebbe far fuori metà dell’attuale rosa. Una vera e propria rivoluzione rischia di scoppiare in casa rossonera, tra esigenze tattiche e scouting. Non solo in considerazione del calcio veloce che imporrà il nuovo allenatore scelto da Rangnick, ma anche in virtù del sempre più importante abbassamento del monte ingaggi. Giocatori giovanissimi a ingaggi contenuti, questa sarà la linea Elliott almeno finché il club non sarà in grado di autofinanziarsi. Uno dei nomi seguiti arriva dall’Olanda: ecco di chi si tratta>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓