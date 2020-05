Profiling – Calciomercato Milan: Dumfries, un assist-man per il Diavolo

CALCIOMERCATO MILAN -Il calcio è fermo per l’emergenza coronavirus, ma è chiaro che il Milan deve anche iniziare a pensare alla prossima stagione per non farsi trovare impreparati. Tra i profili seguiti c’è Denzel Dumfries, terzino destro in forza al PSv Scopriamo insieme nelle prossime pagine le caratteristiche dell’olandese.

Nome: Denzel Justus Morris Dumfries

Età: 24 (nato il 18 aprile del 1996 a Rotterdam)

Nazionalità: Olandese

Squadra: Psv Eindhoven

Ruolo: Terzino destro

Piede preferito: Destro

Prezzo: 12 milioni di euro (fonte: trasfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

Denzel Dumfries dopo essere cresciuto nelle giovanili del Barendrecht, inizia la sua carriera da professionista nello Sparta Rotterdam, dove esordisce nel febbraio 2015. Il terzino si mette subito in mostra, totalizzando 33 presenze nella stagione 2015-16 e altre 36 in quella 2016-17. Nel luglio 2017 passa all’Heerenveen, dove in 37 presenze realizza 4 gol e ben 8 assist. Insomma, come detto, Demfries si mette subito in evidenza tanto da attirare il PSV, che lo acquista nella stagione successiva. Esordisce in Eredivisie con gli olandesi andando subito in gol e fino a questo momento ha totalizzato 12 reti e 11 assist in 83 presenze, dimostrando di essere un calciatore molto abile in fase offensiva. Il 13 ottobre 2018 esordisce con la maglia della Nazionale maggiore Olandese.

