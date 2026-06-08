Il quadro economico—
È chiaro che le sue richieste si debbano abbassare se vorrà giocare in Italia e in particolare al Milan. Difficile pensare che Alaba possa prendere più di quella cifra.
Il report medico (Fonte: Transfermarkt)—
Il difensore austriaco ha un'età calcisticamente già avanzata e ha avuto tantissimi problemi di infortuni nelle scorse stagioni:
Sono numeri importanti che vanno tenuti sotto osservazione sia per le richieste economiche sia per un possibile interesse del Milan.
Perché potrebbe piacere ai rossoneri—
Il difensore David Alaba e il commissario tecnico Ralf Rangnick sono le due figure chiave della nazionale dell'Austria: il calciatore del Real Madrid è il leader assoluto della nazionale ed è per questo che Rangnick potrebbe volerlo nel suo Milan per rinforzare il reparto arretrato con un elemento molto esperto e che sa cosa vuole dire la pressione.
La collocazione tattica—
Al Milan servirebbe comunque almeno un altro difensore centrale importante per chiudere al meglio il reparto, questo sempre se si dovesse restare con la difesa a tre.
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