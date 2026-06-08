Il quadro economico —

Stipendio Alaba: Guadagna 10,8 milioni di euro netti (fonte Calcio e Finanza).

Il confronto in rosa: Il difensore più pagato nella rosa rossonera è Fikayo Tomori a quota 3,5 milioni di euro netti.

È chiaro che le sue richieste si debbano abbassare se vorrà giocare in Italia e in particolare al Milan. Difficile pensare che Alaba possa prendere più di quella cifra.

Il report medico (Fonte: Transfermarkt) — Il difensore austriaco ha un'età calcisticamente già avanzata e ha avuto tantissimi problemi di infortuni nelle scorse stagioni:

Stagione 2023-24: Rottura parziale del legamento crociato saltando 384 giorni.

Stagione 2024-25: Lacerazione del menisco con un'assenza di 94 giorni.

Stagione appena passata: Ha avuto vari infortuni al polpaccio saltando in totale 60 giorni.

Sono numeri importanti che vanno tenuti sotto osservazione sia per le richieste economiche sia per un possibile interesse del Milan.

Perché potrebbe piacere ai rossoneri — Il difensore David Alaba e il commissario tecnico Ralf Rangnick sono le due figure chiave della nazionale dell'Austria: il calciatore del Real Madrid è il leader assoluto della nazionale ed è per questo che Rangnick potrebbe volerlo nel suo Milan per rinforzare il reparto arretrato con un elemento molto esperto e che sa cosa vuole dire la pressione.

La collocazione tattica —

Il modulo: Nel possibile 3-4-2-1 di Glasner potrebbe tranquillamente giocare sia come centrale della difesa sia come braccetto.

Il ruolo in rosa: Certo l'età e lo storico infortuni non garantiscono che Alaba sia un titolare a cui affidarsi, ma una giusta alternativa se chiusa a un prezzo congruo.

Al Milan servirebbe comunque almeno un altro difensore centrale importante per chiudere al meglio il reparto, questo sempre se si dovesse restare con la difesa a tre.