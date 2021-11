Milan, obiettivo Julian Alvarez: i suoi numeri in stagione / News

Julian Alvarez, attaccante del River Plate, è seguito dai migliori club al mondo, Milan compreso. Ecco i suoi numeri in stagione

Julian Alvarez è l'uomo del momento, un giocatore seguito dai migliori club al mondo, Milan compreso (QUI LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA SUL CLASSE 2000). L'argentino sta stupendo tutti con numeri da capogiro e prestazioni di altissimo livello. Il classe 2000 ha infatti totalizzato 15 gol e 6 assist in sole 16 giornate di campionato. Semplicemente mostruoso. Nell'ultima partita in particolare, contro il CA Patronato, Alvarez ha messo a segno un poker che ha confermato le sue qualità, se ancora ce ne fosse bisogno. Non ci sono dubbi che su di lui si scatenerà presto un'asta internazionale. Il Milan lo segue, la sua clausola rescissoria è di 25 milioni di dollari (circa 20 milioni di euro). Un prezzo accessibile che mette in guardia praticamente tutti. Chi la spunterà? Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.