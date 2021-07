Mercato Milan – Isco, i suoi numeri nella stagione 2020/2021

Isco Alarcon è un obiettivo di mercato del Milan. Ma com'è andata l'ultima stagione dello spagnolo? Questi i suoi numeri

Non c'è nessun dubbio: il Milan acquisterà un trequartista in questa sessione di mercato. L'addio di Hakan Calhanoglu obbliga la dirigenza a trovare un degno sostituto del turco, trasferitosi all'Inter. I dubbi arrivano quando ci si chiede chi sarà il giocatore che arriverà. Sono tantissimi i profili accostati al Milan, uno di questi porta a Isco del Real Madrid. A volte ritornano: non è la prima volta che lo spagnolo si ritrova a diventare un nome buono per i rossoneri, ma questa volta lo scenario è decisamente diverso.

Dopo diverse annate in cui è stato uno dei grandi protagonisti del Real Madrid, il trequartista arriva da qualche annata non all'altezza della sua fama. Per questo motivo, visto un contratto in scadenza nel 2022, l'ipotesi di una partenza è tutt'altro che impossibile da immaginare. La valutazione di 18 milioni di euro, inoltre, rende particolarmente appetibile il suo profilo. I numeri, ultimamente, non sono però dalla sua parte. Nella stagione appena conclusa, Isco ha totalizzato 29 presenze complessive, quasi mai dal primo minuto, totalizzando un solo assist. Una carriera ormai in declino? Appare ovvio che il ciclo al Real sia ormai terminato, ma i suoi 29 anni suggeriscono un giocatore ancora nel pieno della sua maturità calcistica. Chissà che un cambio di maglia non possa dargli nuova linfa. Magari al Milan.