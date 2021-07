Calciomercato Milan, top news: Isco possibile, contatto con Coutinho

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 5 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. I rossoneri pensano a Isco e sprintano per riportare Diogo Dalot in rossonero. Piace il giovane Van Der Brempt, mentre l'Ajax fa muro per Dusan Tadic. Contatti in corso con Philippe Coutinho. In uscita sempre Jens Hauge. A fine mercato si farà un tentativo per Hakim Ziyech. Infine, offerta per Rafael Leao. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.