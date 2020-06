Calciomercato Milan – Scout rossoneri in Serbia: i profili seguiti

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è sempre a caccia di giovani talenti da valorizzare. Ormai è questo il progetto avviato da Ivan Gazidis che, con la probabile collaborazione di Ralf Rangnick, cercherà di portare in alto i rossoneri. In questo senso, secondo quanto riferisce ‘Telegraf.se’, il Diavolo ha inviato degli scout in Serbia per seguire da vicino due giovani talenti, Zeljko Gavric e Veljko Nikolic.

Entrambi i calciatori militano nella Stella Rossa, che stasera sarà impegnata nel sentitissimo derby contro il Partizan Belgrado. Il primo è un classe 2000 e gioca come esterno d’attacco e ha segnato in stagione 7 gol e 5 assist in 20 partite di campionato. Il secondo è il classico numero 10, che ha da poco guadagnato la fiducia di Dejan Stankovic, suo idolo e allenatore. Una situazione da monitorare dunque: il Milan continua a sondare profili per il prossimo anno.

