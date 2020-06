Calciomercato Milan – Sondaggio di Paulo Sousa per la panchina

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, ha scelto il tedesco Ralf Rangnick come allenatore per la prossima stagione. Andrà, però, messo tutto nero su bianco, il prima possibile, per poter cominciare a programmare l’annata 2020-2021. Qualora dovesse però arrivare una fumata nera con Rangnick, il Milan avrebbe un’alternativa pronta?

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, questa potrebbe risponderebbe al nome di Paulo Sousa, tecnico portoghese che, nell’ultima stagione, ha allenato i francesi del Bordeaux. Sotto contratto con i ‘Girondini‘ fino al 30 giugno 2022, Paulo Sousa, ex Fiorentina, era stato preso in considerazione dal Milan già nel dicembre 2019, nonostante Stefano Pioli avesse preso le redini del Diavolo da due mesi.

Per ‘calciomercato.it‘, ci sarebbe stato recentemente, un semplice sondaggio esplorativo, da parte dell’entourage di Paulo Sousa, per capire se l’interesse manifestato nei mesi scorsi dal Milan fosse ancora vivo. E niente di più. Qualora dovesse lasciare il Bordeaux, Paulo Sousa prenderebbe in considerazione solo proposte provenienti da quattro campionati più importanti d’Europa. ALTRO NOME, INTANTO, RIMBALZA DALLA FRANCIA PER LA PANCHINA ROSSONERA >>>