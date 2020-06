Calciomercato Milan – Dalla Francia: anche Blanc in lizza per la panchina

CALCIOMERCATO MILAN – Laurent Blanc, ex allenatore della Nazionale francese e del PSG, senza panchina da tre anni, è ambito e ricercato da molti club, in Italia ed in Europa.

Secondo quanto riferito, infatti, da ‘L’Équipe‘, oltre a Schalke 04, Borussia Dortmund (Germania), Newcastle United (Inghilterra), Valencia (Spagna) e Fenerbahçe (Turchia), anche Fiorentina e Milan sarebbero sulle tracce di Blanc.

I viola, per il popolare quotidiano sportivo transalpino, avrebbero pensato a Blanc già prima di chiamare Giuseppe Iachini per sostituire Vincenzo Montella.

I rossoneri, invece, lo terrebbero come ‘Piano B’ nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo definitivo con il tedesco Ralf Rangnick. CON L’ARRIVO DI QUEST’ULTIMO SI ANDREBBE VERSO UN RINNOVO IMPORTANTE >>>