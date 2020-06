Calciomercato Milan – Calhanoglu, ingaggio abbassato pur di rinnovare

MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu potrebbe rinnovare abbassandosi l’ingaggio pur di restare. Nel progetto del prossimo anno sarà ancora più centrale visto il probabile arrivo di Ralf Rangnick suo estimatore.

Per questo motivo che starebbe cercando di fare di tutto per rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2021. Hakan ha da poco cambiato agenzia procuratrice passando alla ISMG International di Gordon Stipic, una delle più grandi in Germania e in Europa. Secondo il Corriere dello Sport, il turco potrebbe accettare anche un rinnovo ad ingaggio più basso rispetto agli attuali 2,5 milioni, ma allungando gli anni di contratto.

