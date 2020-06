Calciomercato Milan – Ag. Biglia: “Non escludo un ritorno in Argentina”

MERCATO MILAN – L’agente di Lucas Biglia, Enzo Montepaone, ha parlato del futuro del regista del Milan il cui contratto scadrà al termine della stagione.

“Non escludo che torni in Argentina perché è una decisione che prenderà con la sua famiglia, ma per ora con il Boca Juniors e l’Independiente non ci sono stati contatti. Lucas si identifica nell’Argentinos Juniors (dove ha iniziato ndr) e all’Independiente non direbbe mai di no”, mette in chiaro l’agente del centrocampista, Enzo Montepaone, intervenuto a Radio La Red. Porte aperte, poi, anche verso il Vecchio Continente. “Negoziamo con alcuni club europei. Ha grandi aspettative”.

