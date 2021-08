Calciomercato Milan – Faivre, i suoi numeri nella stagione 2020-2021

Romain Faivre, centrocampista del Brest, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Vediamo i suoi numeri nella scorsa stagione

Mancano soltanto quattro giorni alla fine del calciomercato, ma il Milan non ha ancora tappato il posto lasciato libero da Hakan Calhanoglu. Sono moltissime le operazioni concluse dalla dirigenza, ma ancora si sta riflettendo sul giocatore da collocare alle spalle della punta centrale. Tra i moltissimi nomi accostati al club rossonero, nelle ultime ore, sta prendendo quota la candidatura di Romain Faivre , attualmente in forza al Brest. Il francese ha nella duttilità la sua qualità migliore: in carriera ha infatti ricoperto praticamente tutti i ruoli dalla mediana in su, arrivando perfino a giocare da prima punta.

Un calciatore con queste caratteristiche non può che far comodo a qualsiasi allenatore. Ma come è andata la scorsa stagione per Faivre? I numeri sono decisamente positivi sia in termini di gol che di assist. In 40 presenze complessive, il classe 1998 ha messo a segno 6 reti e fornito 5 assistenze ai compagni di squadra. Il Milan affonderà il colpo? Le prossime ore saranno decisive. Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Faivre nome sempre più caldo