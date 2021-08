Calciomercato Milan – C’è fiducia per l’arrivo di Faivre: il punto | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: c'è fiducia per l'arrivo di Romain Faivre, calciatore del Brest. Sono ore decisive

Salvatore Cantone

Roman Faivre prende sempre più quota. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta lavorando da diversi giorni al suo arrivo. Il 23 enne del Brest sembra essere in pole position per prendere di fatto il posto di Hakan Calhanoglu sulla trequarti. Faivre sembra aver scalzato anche Jesus Corona. Il messicano piace molto, ma c'è ancora distanza tra il Milan e il Porto.

Per questo motivo sembra più facile per il Milan arrivare a Faivre. Il Brest vuole 15 milioni di euro, mentre Maldini e Massara ne offrono 10 più bonus. Sono previsti nuovi contatti tra i due club, che alla fine dovrebbero raggiungere un'intesa definitiva. C'è fiducia per il buon esito dell'operazione. Faivre è un vero jolly, visto che può giocare sia sulla trequarti, ma anche come ala e come centrocampista. Sarà compito di Pioli sfruttarne le sue qualità.

Intanto oggi è il giorno di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista potrebbe essere addirittura a disposizione per la partita di domani contro il Cagliari. Oggi visite mediche, test per l’idoneità sportiva e firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi due anni. Il Milan potrà riscattarlo spendendo 15 milioni di euro. Il diritto potrà trasformarsi in obbligo, al verificarsi però di determinate condizioni. Esordio in Champions League ad Anfield per il Milan: ecco il calendario completo del girone B