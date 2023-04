Calciomercato Milan – Piace Dembélé del Lione: i numeri in stagione

Moussa Dembélé è un obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare l'attacco nella stagione 2023-2024. Gioca nell'Olympique Lione

Daniele Triolo

Qualche giorno fa il quotidiano spagnolo 'Relevo' ha riferito come Moussa Dembélé sia un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. L'attaccante francese di origini maliane, classe 1996, potrebbe arrivare a Milano a parametro zero, giacché il suo contratto con il suo attuale club, l'Olympique Lione, scadrà il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato.

Calciomercato Milan, piace Dembélé: ecco dove ha giocato — Dembélé, che in carriera ha indossato anche le maglie di Fulham in Inghilterra, poi Celtic in Scozia e Atlético Madrid in Spagna, è un centravanti di 187 centimetri per 73 chilogrammi; ha esperienza nei campionati di alto livello in Europa, nonché varie partite nelle coppe europee (Champions ed Europa League).

In stagione, finora, ha fatto solo 3 gol con l'Olympique Lione — Con la Francia, ha svolto tutta la trafila nelle giovanili, dalla Under 16 alla Under 21, ma non ha mai debuttato nella Nazionale maggiore. In questa stagione Dembélé non sta brillando: finora, ha segnato 3 gol e fornito un assist in 27 partite tra Ligue 1 (22) e Coppa di Francia (5), in appena 1.043' sul terreno di gioco. Una scommessa, forse, per un Diavolo che avrebbe bisogno di certezze al posto di Divock Origi e/o Zlatan Ibrahimovic. Milan, prezzo shock per il tuo obiettivo di mercato >>>