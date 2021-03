Calciomercato Milan – Chi è Vlasic: skills, ruolo, caratteristiche (Video)

Il Milan inizia a pensare al prossimo calciomercato e valuta Vlasic per la trequarti. Ecco chi è il croato del CSKA Mosca.

Stefano Bressi

In vista del prossimo calciomercato, il Milan deve andare a rinforzarsi sulla trequarti e uno dei profili che si segue maggiormente è Nikola Vlasic, croato classe 1997 del CSKA Mosca. Fantasista, potrebbe essere uno dei colpi del Milan nel prossimo calciomercato. Conosciamolo meglio.

Chi è Nikola Vlasic

Nikola Vlasic, nato a Split (Croazia), è un classe 1997 di ruolo trequartista.

Carriera

Cresce nell'Hajduk Spalato, con cui ha esordito nella stagione 2014/15, totalizzando subito 37 presenze e 4 gol nonostante avesse appena 18 anni. Resta nel suo primo club per tre stagioni, poi lo acquista l'Everton. In Inghilterra bene, ma non benissimo: 19 presenze e 2 gol. Dopo un solo anno passa dunque al CSKA Mosca, squadra in cui gioca ormai da tre stagioni.

Ruolo

Vlašić è un trequartista, che però può giocare in diversi ruoli: può giocare da ala, seconda punta a supporto di un centravanti o da falso nueve. È in possesso di discrete qualità tecniche che gli consentono di liberarsi con efficacia del diretto avversario in dribbling. Agile nei movimenti, freddo sotto rete e preciso sui calci piazzati, è inoltre bravo nel servire assist per i compagni.

Dati e statistiche

Conta 232 presenze tra i professionisti in carriera, con 45 gol messi a segno. Numeri discretamente buoni per un giocatore che non fa l'attaccante. È anche nel giro della nazionale croata, con cui ha totalizzato 17 presenze e 5 gol.

Formula dell'operazione

Per ora il Milan si è semplicemente interessato. Alcuni osservatori rossoneri lo hanno già seguito in passato. Piace molto, ma la valutazione è di 30 milioni. Una cifra importante. Vlasic è comunque uno dei primi nomi per sostituire, eventualmente, Hakan Calhanoglu, turco classe 1994 in scadenza di contratto. Nel caso in cui restasse Calhanoglu, allora Vlasic diventerebbe sicuramente più complicato da raggiungere, ma non impossibile, soprattutto se non si dovesse rinnovare il prestito di Brahim, spagnolo classe 1999 che non è certo del futuro in rossonero.