Calciomercato Milan – Chi è Botman: ruolo, stipendio e skills (Video)

Il Milan, come noto, sul calciomercato pensa a un difensore centrale. Sven Botmanpotrebbe essere davvero il rinforzo giusto per sostituire Simon Kjaer. Il danese starà fuori fino al termine della stagione. L'olandese sembra essere in nome in pole position per la difesa rossonera. Scopriamo chi è questo giocatore classe 2000 nelle prossime schede.