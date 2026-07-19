Zaniolo, ore decisive per il futuro: per il Milan opzione sempre più distante

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Tra i giocatori accostati negli ultimi giorni al Milan c'è stato anche Nicolò Zaniolo: l'Udinese lo ha riscattato dal Galatasaray, ma c'è ancora fermento visto che il fantasista vorrebbe un aumento di contratto dopo la grandissima stagione fatta in Serie A. Per questo motivo si è parlato proprio di Milan e anche di Juventus come possibile squadre interessate.

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L'annuncio di Gianluca Di Marzio sul futuro di Zaniolo

Come scrive il giornalista Gianluca Di Marzio, l'Udinese,e i suoi agenti sono continuamente al lavoro per trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa. Ci sono stati quindi ulteriori passi avanti tra le parti ed entro sera si dovrebbe trovare una quadra definitiva per la permanenza di Nicolò Zaniolo alla corte di Runjaic.

Club e fantasista sono sempre in contatto. La promessa dell'Udinese, infatti, è sempre stata quella di sedersi nuovamente intorno al tavolo delle trattative per concordare un nuovo ingaggio. Zaniolo, si legge, aveva firmato sul finale del mercato 2025-26 con una parola dall'Udinese: discutere un nuovo accordo prima della nuova stagione.

I motivi del forte interesse del Milan

grande fisicità ,

, strappi palla al piede e

e forte duttilità che lo rende in grado di giocare sia sulla trequarti sia come esterno.

Per la filosofia di gioco del tecnico Rúben Amorim, il fantasista azzurro rappresenterebbe un innesto molto interessante per via di queste caratteristiche:

Anche a livello economico sarebbe potuta essere un'operazione di mercato affascinante. A fronte di una valutazione di circa 20 milioni di euro, Zaniolo si configurava come un'opportunità di mercato "low-cost" per il Milan, che ha speso comunque 100 milioni per Ramos e Gila. Non da ultimo, l'acquisto dell'ex Roma permetterebbe al Milan di rimpolpare la quota di calciatori italiani in rosa, un fattore fondamentale per le liste UEFA e Serie A.

In caso di rinnovo definitivo con l'Udinese, ovviamente, salterebbe quasi del tutto la possibilità di vedere Zaniolo con la maglia rossonera nella prossima stagione.