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Vocalelli: “Rabiot ha avviato il suo processo di avvicinamento al Napoli”. Novità su Modric

Vocalelli: 'Rabiot ha avviato il suo processo di avvicinamento al Napoli'. Novità su Modric
Il giornalista Alessandro Vocalelli analizza il futuro dei big del Milan su La Gazzetta dello Sport: le mosse di Leao, Modric, Rabiot e Maignan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Un'estate che è già rovente per quanto riguarda il futuro del Milan (qui le notizie): l'intero progetto sportivo del club è ancora in sospeso, visto che mancano i dirigenti e l'allenatore che insieme dovranno decidere la strada da intraprendere. L'azzeramento della dirigenza voluto da Gerry Cardinale ha aperto un casting che sembra infinito, anche se le decisioni potrebbero essere prese nella settimana che sta per arrivare. Questi dubbi non fanno che alimentare le voci di calciomercato su alcuni giocatori del Milan. Il giornalista Alessandro Vocalelli ha scritto un pezzo per La Gazzetta dello Sport. Qui le sue rivelazioni sul possibile futuro dei big del Milan.

Vocalelli svela il destino dei big rossoneri

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"Leao, ad esempio, ha già fatto chiaramente sapere di volersene andare; Modric più elegantemente ha fatto capire di sentirsi pronto a cominciare una nuova carriera da allenatore; Rabiot ha silenziosamente avviato il suo processo di avvicinamento al Napoli. Maignan, che un po’ viene stuzzicato da qualche proposta interessante e un po’ si sta guardando intorno, per capire dove tira il vento e il futuro tecnico del club".

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Un momento difficile per il Milan che non fa altro che amplificare le voci sul futuro dei rossoneri. Chi è quasi certo di avere concluso la sua avventura in rossonero è Rafael Leao che ha dichiarato più volte di voler cambiare campionato a partire dalla prossima stagione. Il destino di Luka Modric è nelle mani dello stesso centrocampista che ha un'opzione nel suo contratto per restare in rossonero. Per quanto riguarda Maignan e Rabiot: i due francesi sono giocatori molto importanti per il Diavolo e sarà la squadra a deciderne il destino, visto che hanno contratti importanti e non sono in scadenza. La dirigenza che verrà sarà libera di deciderne il prezzo, sempre se ci saranno le circostanze per venderli, altrimenti saranno dei punti importanti per il nuovo progetto rossonero.

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