L'analisi: pallino nelle mani del Milan

Un momento difficile per il Milan che non fa altro che amplificare le voci sul futuro dei rossoneri. Chi è quasi certo di avere concluso la sua avventura in rossonero è Rafael Leao che ha dichiarato più volte di voler cambiare campionato a partire dalla prossima stagione. Il destino di Luka Modric è nelle mani dello stesso centrocampista che ha un'opzione nel suo contratto per restare in rossonero. Per quanto riguarda Maignan e Rabiot: i due francesi sono giocatori molto importanti per il Diavolo e sarà la squadra a deciderne il destino, visto che hanno contratti importanti e non sono in scadenza. La dirigenza che verrà sarà libera di deciderne il prezzo, sempre se ci saranno le circostanze per venderli, altrimenti saranno dei punti importanti per il nuovo progetto rossonero.