L'Inter di Chivu e Marotta accelera per Marco Palestra a 50 milioni. Il Milan resta fermo senza dirigenza: il punto sulla crisi rossonera
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Milano in questo momento è una città divisa a metà: il Milan continua la ricerca della sua dirigenza dopo una stagione fallimentare terminata al quinto posto e senza qualificarsi in Champions League. Dall'altra parte c'è un'Inter che ha vinto Serie A e Coppa Italia, che non ha cambiato nulla a livello dirigenziale e in panchina e che ha tempo e modo di puntellare una rosa già forte con il mercato estivo.
Il divario tra Milan e Inter: i numeri della stagione passataIl Milan ha chiuso la stagione a distanza di 17 punti dai nerazzurri che hanno trionfato e in tutto questo, il Diavolo non aveva partite europee da affrontare al contrario dell'Inter. Il Milan è in netto ritardo e ha da poco ufficializzato Ruben Amorim come nuovo allenatore, ma il portoghese non sa ancora con chi dovrà lavorare per rinforzare la rosa sul mercato.
Calciomercato Inter: 50 milioni per l'erede di DumfriesChi invece lavora è proprio l'Inter di Chivu e Marotta: venduto Dumfries al Real Madrid, i nerazzurri sono vicini a un grandissimo colpo, ovvero Marco Palestra dall'Atalanta.
- I dettagli della trattativa: secondo il giornalista Matteo Moretto l'accordo tra i club è vicino per circa 50 milioni di euro bonus compresi.
- L'impatto sul futuro: un investimento molto importante che però rinforza la rosa dell'Inter specialmente per il futuro: Palestra può crescere ancora molto e diventare uno degli esterni a tutto campo più forti della Serie A.
- Il potere economico nerazzurro: i nerazzurri, in questo momento, possono permettersi di spendere 50 milioni per una singola operazione che possa rinforzare definitivamente un reparto.
I dubbi sul Milan di Amorim: mercato bloccato e zero certezzeE il Milan invece? Solo dubbi, voci su possibili partenze dei big e nessuna programmazione per il futuro. Chi sono gli obiettivi di mercato del Diavolo? Quale sarà la filosofia che si applicherà in questa sessione? Non ci sono risposte a queste domande. L'unica certezza è che Amorim giocherà la difesa a tre, almeno di incredibili sorprese che, visto quanto sta accadendo, non ci sentiamo di escludere totalmente.
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