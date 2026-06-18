Milano in questo momento è una città divisa a metà: il Milan continua la ricerca della sua dirigenza dopo una stagione fallimentare terminata al quinto posto e senza qualificarsi in Champions League. Dall'altra parte c'è un'Inter che ha vinto Serie A e Coppa Italia, che non ha cambiato nulla a livello dirigenziale e in panchina e che ha tempo e modo di puntellare una rosa già forte con il mercato estivo.

Il divario tra Milan e Inter: i numeri della stagione passata

Calciomercato Inter: 50 milioni per l'erede di Dumfries

I dettagli della trattativa: secondo il giornalista Matteo Moretto l'accordo tra i club è vicino per circa 50 milioni di euro bonus compresi.

secondo il giornalista Matteo Moretto l'accordo tra i club è vicino per circa 50 milioni di euro bonus compresi. L'impatto sul futuro: un investimento molto importante che però rinforza la rosa dell'Inter specialmente per il futuro: Palestra può crescere ancora molto e diventare uno degli esterni a tutto campo più forti della Serie A.

un investimento molto importante che però rinforza la rosa dell'Inter specialmente per il futuro: Palestra può crescere ancora molto e diventare uno degli esterni a tutto campo più forti della Serie A. Il potere economico nerazzurro: i nerazzurri, in questo momento, possono permettersi di spendere 50 milioni per una singola operazione che possa rinforzare definitivamente un reparto.

I dubbi sul Milan di Amorim: mercato bloccato e zero certezze