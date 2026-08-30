Tottenham niente Gakpo? Dall'Inghilterra: "Piace Pulisic del Milan"

Ultimi giorni di calciomercato e occhio alle possibili sorprese per quanto riguarda il Milan: voci dall'Inghilterra parlano di un possibile interesse del Tottenham per un giocatore molto importante per il club rossonero, parliamo di Christian Pulisic.

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Le condizioni fisiche di Pulisic e il muro di Gerry Cardinale

L'indiscrezione arriva da: secondo il sito il numero 11 rossonero sarebbe tra i giocatori presi in considerazione dagli Spurs, che stanno valutando diverse opzioni in vista della chiusura del calciomercato del Milan. Il Tottenham avrebbe chiesto informazioni. Questo perché Gakpo sembra ormai destinato al Manchester City.Christian Pulisic non è ancora sceso in campo in questa stagione: l'ala del Milan ha subito undella gamba durante la sconfitta ai Mondiali contro il Belgio e sta ancora recuperando la massima forma fisica e atletica. Il gioco di Amorim è molto dispendioso e non si può permettere di mettere in campo un calciatore non al meglio.

Al momento sembra quasi impossibile una cessione di Pulisic: per Gerry Cardinale è al centro del progetto tanto che si potrebbe parlare presto di un rinnovo di contratto.

La collocazione tattica di Pulisic nel modulo di Ruben Amorim

Nel, Pulisic potrebbe tornare sul centrosinistra del campo, partendo nel ruolo di trequartista dietro la singola punta.

Lo statunitense ha tutte le caratteristiche ideali per il calcio offensivo voluto dall'allenatore portoghese: dribbling sul breve, bravo con entrambi i piedi e dotato di un ottimo tiro e di ottime capacità vicino alla porta avversaria.