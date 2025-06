Torino e Milan, Bondo nei dialoghi di calciomercato per Ricci: lo scenario

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Samuele Ricci - corteggiato dall' Atalanta - sia stato e continui ad essere al centro di alcuni discorsi di calciomercato tra Torino e Milan . Proprio in occasione dei dialoghi intercorsi tra granata e rossoneri sarebbe venuto fuori il nome di Warren Bondo .

Calciomercato Milan, il Torino piomba su Bondo

Classe 2003, passato dal Monza al Milan nell'ultimo calciomercato invernale per 15 milioni di euro bonus inclusi, il francese Bondo ha avuto pochissimo spazio in rossonero con Sérgio Conceição. Ha collezionato appena 162' in 4 presenze in Serie A e 2' in una partita di Coppa Italia. Ora il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, lo valuterà in ritiro.