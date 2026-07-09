L'esperienza in rossonero di Fikayo Tomori sembra essere giunta al termine. Acquistato dal Chelsea nel 2021 per 35 milioni di euro, Il difensore inglese sia fin da subito rivelato fondamentale nel reparto arretrato rossonero. Nei primi anni ha mostrato qualità incredibili, che gli hanno permesso di diventare uno dei senatori di questo Milan.

Ultimamente però il suo rendimento è gradualmente calato e, dopo una stagione non entusiasmante con Fonseca e Conçeicao alla quale è seguita un'altra annata opaca in rossonero con Allegri, il futuro di Tomori potrebbe essere lontano da Milano. Il Milan non sarebbe intenzionato a prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2027, ma non vorrebbe nemmeno perderlo a zero l'anno prossimo: ecco allora che i rossoneri tenteranno di cederlo quest'estate, se dovessero arrivare offerte.

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Anche Ricci potrebbe partire

Secondo quanto riportato da Tuttosport, qualcosa starebbe per muoversi: nelle ultime ore ilsquadra inglese neo promossa in Premier League, avrebbeper il centrale ex Chelsea, che però spera in una chiamata da qualche Club più importante. La squadra allenata da Frank Lampard, poi, si sarebbe mossa anche per Ruben Loftus-Cheek.Attenzione però anche al centrocampo: con, si inizia a pensare ad eventuali cessioni. Sempre secondo quanto riportato da Tuttosport,sarebbe statonon solo, ma anche

Il centrocampista italiano, arrivato solo un anno fa, potrebbe essere già pronto a salutare, anche se il nuovo tecnico Rúben Amorim sembra crederci: il tecnico portoghese nutre grande stima nei suoi confronti e vorrebbe tenerlo nel proprio Milan.

Quando si muoverà il mercato in uscita?

Al momento sono stati effettuati solamente acquisti in casa Milan. Gli arrivi di Gonçalo Ramos e prossimamente, di Mario Gila sono fondamentali per la costruzione di una nuova rosa, più ampia ed ambiziosa. Sul fronte cessioni c'è meno fretta, ma molti rossoneri sembrano avere i bagagli pronti, in attesa di un Club pronto ad investire: quel che è certo è che Amorim valuterà la rosa a propria disposizione in ritiro, decidendo solo in quel momento chi sarà necessario ed utile alla causa e chi invece inizierà un nuovo capitolo altrove.