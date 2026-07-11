Dopo l'arrivo di Mario Gila, proposto Thomas Kristensen al Milan. Le cifre dell'Udinese, l'ipotesi Inácio e il futuro di Tomori con Amorim

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Il Milan ha concluso l'operazione Mario Gila, spendendo circa 30 milioni di euro con i bonus. Occhio però che il club potrebbe non aver finito con i colpi per il reparto rossonero.

Come scrive Tuttomercatoweb, Thomas Kristensen è stato proposto negli scorsi giorni al Milan, anche se l'arrivo di Mario Gila potrebbe rendere più difficoltoso un accordo tra le parti. La valutazione dell'Udinese potrebbe essere sui 25 milioni di euro. Ecco il suo rendimento:

  • 28 partite giocate tutte da titolare in Serie A.
  • 2475 minuti sul terreno di gioco.
  • 3.0 palloni recuperati per partita.
  • 58.4 tocchi di media con il 4.4 (57%) dei duelli vinti di media (dati da Sofascore).

I possibili scenari in difesa: la situazione di Tomori e l'ombra di Inácio

Da capire quali saranno le mosse del club in difesa: con l'arrivo di Gila è probabile che Tomori venga ceduto magari in Premier League. In quel caso il Milan dovrebbe prendere un altro difensore. In questo momento il club potrebbe pensare proprio alle cessioni per poi capire cosa fare con i possibili acquisti.
Thomas Kristensen è stato proposto al Milan: ecco la sua valutazione

Il club potrebbe puntare anche su un giocatore più importante per la difesa, come ad esempio Inacio dello Sporting, che potrebbe costare sui 40 milioni di euro.

La duttilità di Kristensen nel modulo 3-4-2-1 di Ruben Amorim

Kristensen potrebbe essere un'occasione di mercato, magari negli ultimi giorni disponibili con il Milan che potrebbe spendere meno soldi per chiudere del tutto il reparto. Kristensen, nel 3-4-2-1 di Amorim, potrebbe giocare sia come centrale del reparto sia come braccetto, dando alla squadra un'ottima duttilità.

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