Theo Hernández, proposta del Milan per il rinnovo. Con una sorpresa

Ecco perché, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, Theo Hernández e il Milan hanno riparlato di rinnovo. E forse non è una casualità che nelle ultime partite dei rossoneri il giocatore sembri maggiormente coinvolto nel gioco e meno distratto in campo. Ancora poche luci, però, per cancellare una stagione con ombre e tanti errori.

Contratto più lungo, con stipendio inferiore ai 4,5 milioni l'anno — Per 'La Gazzetta dello Sport', questo è il motivo che ha spinto il Milan a presentare a Theo Hernández una proposta di rinnovo del contratto per più stagioni, ma a stipendio ribassato rispetto ai 4,5 milioni di euro netti all'anno che attualmente percepisce in rossonero.

Theo a Milano sta bene, allungare l'esperienza italiana non gli dispiacerebbe. Ha battuto il record di gol dell'idolo Paolo Maldini e in città, sono nati i suoi due figli. Se nel 2022, dopo lo Scudetto, era arrivato un rinnovo che gli aveva triplicato lo stipendio, ora, dopo un anno brutto, potrebbe dover subire un 'taglio' nella sua paga. Accetterà?