Theo Hernandez-Atletico Madrid: salta tutto, tra richieste elevate e “tradimenti”

Ma dietro a questo mancato ritorno non ci sono soltanto ragioni economiche. Come riferito da Gazzetta.it, un fattore cruciale è stato il forte risentimento della tifoseria spagnola nei confronti del terzino francese. Per i Colchoneros, il passaggio di Theo al Real Madrid nel 2017 fu visto come un vero e proprio tradimento. Un'onta aggravata dal comportamento successivo del giocatore, che non ha mai perso occasione per prendere in giro la sua ex squadra dopo le vittorie con la maglia dei blancos.