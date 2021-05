Thauvin, il retroscena: anche una big francese era interessata al calciatore

Florian Thauvin ha detto addio al Marsiglia per trasferirsi al Tigres, squadra messicana. Ecco chi era interessato all'attaccante francese

Accostato al Milan da diverse settimane, Florian Thauvin alla fine ha deciso di trasferirsi al Tigres, squadra messicana. Una scelta che ha fatto sicuramente notizia, considerata la giovane età dell'ex Marsiglia e un campionato sicuramente di livello inferiore rispetto ai tornei europei. Secondo la stampa francese, sul campione del mondo c'erano diverse società pronte a fare un tentativo per acquistarlo. Oltre ai rossoneri, avevano messo gli occhi su di lui sia il Siviglia che il Leicester ma stando a quanto trapelato nelle ultime ore, anche il Lione, alla ricerca di un attaccante in grado di sostituire il partente Depay, aveva mostrato interesse per Thauvin. Intanto il Milan pensa a un doppio colpo per alzare la qualità della rosa.