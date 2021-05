Calciomercato Milan – Maldini, doppio colpo per alzare la qualità / News

Il Milan pensa al calciomercato e pensa a due nuovi innesti che possano alzare il livello della squadra. Ecco l'idea di Maldini.

Stefano Bressi

Un'ultima sfida domenica e poi, comunque vada, sarà tempo di calciomercato in casa Milan. In questa stagione la squadra ha dimostrato di essere forte e che con qualche innesto può davvero giocarsela con tutti. Paolo Maldini, perciò, è al lavoro già da tempo per migliorare la rosa. Il dirigente rossonero sta studiando nuovi acquisti e ha già in mente il piano per riuscirci. Bisognerà però capire cosa ne sarà dei giocatori in scadenza di contratto. In particolare Hakan Calhanoglu, che ha ricevuto una ricca proposta dal Qatar e ci sta pensando.

Il turco classe 1994 per ora non ha ancora risposto al Milan. Nel caso in cui partisse, ovviamente, dovrebbe essere sostituito. Tuttavia, c'è un obiettivo che il Milan ha per la trequarti, che prescinde dal rinnovo o meno di Calhanoglu. Si tratta di Rodrigo De Paul, argentino classe 1994, di proprietà dell'Udinese. In estate sembra destinato a compiere finalmente il grande salto in un top club. Il Milan è alla finestra e la richiesta friulana è di 38 milioni. Una cifra che il Milan potrebbe seriamente pensare di mettere sul piatto per cercare di alzare il livello qualitativo della squadra.

Altro colpo che è davvero necessario è quello di un attaccante che possa alternarsi con Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese classe 1981 è sempre un campione, ma non riesce a essere presente costantemente. Serve qualcuno di livello alto, che possa garantire quasi le stesse prestazioni. Ecco perché il Milan sembra molto interessato a Olivier Giroud. Anche lui giocatore d'esperienza, classe 1986. Il francese è in scadenza di contratto col Chelsea e dunque arriverebbe a parametro zero. Il Milan ha già avviato i contatti ed è pronto ad accontentarlo sullo stipendio. Potrebbe dunque essere lui il rinforzo in attacco. Due colpi che andrebbero ad alzare molto il livello della rosa.