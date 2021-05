I tifosi del Milan al Bologna: “Se fermate la Juventus compriamo…” | News

I tifosi del Milan, in vista della partita tra Juventus e Bologna, "incentivano" la squadra di Mihajlovic a fermare i bianconeri: ecco come

Salvatore Cantone

Il Milan, nonostante il pareggio contro il Cagliari, è ancora artefice del proprio destino. Se dovesse battere l'Atalanta, infatti, la squadra di Stefano Pioli sarebbe automaticamente qualificata in Champions League. Il problema è che non sarà facile battere gli uomini di Gasperini: è vero che stasera c'è la finale di Coppa Italia contro la Juventus, ma i nerazzurri vogliono il secondo posto in classifica.

Se dovesse arrivare una sconfitta contro l'Atalanta, il Milan dovrebbe sperare a quel punto in almeno un pareggio del Bologna contro la Juventus. I tifosi rossoneri, sui social, hanno promosso un'iniziativa per "incentivare" la squadra di Mihajlovic a fermare quella di Pirlo: se dovesse riuscirsi, i tifosi acquisteranno un gadget ufficiale del Bologna. Iniziativa simpatica, che però fa capire la voglia dei tifosi del Milan di tornare in Champions.

I supporters del Bologna saranno sicuramente contenti di questa iniziativa, anche perchè nei giorni scorsi hanno esposto in città il seguente striscione: “Diamo un senso a questa stagione: togliamo ai gobbi ogni soddisfazione”. Vedremo cosa succederà, ma di sicuro Mihajlovic non ha nessuna intenzione di regalare la partita alla Juventus. I bianconeri dovranno sudarsi fino alla fine la qualificazione in Champions. Intanto il Milan pensa a Olivier Giroud. Le cifre