Tare tenta il poker. Mercato Milan infuocato. Xhaka, qualcuno mente

Ricci in arrivo, Xhaka ancora possibile, ma da un lato dicono non arriverà e dall’altro sì. Jashari, nuova offerta. Il punto sul Milan

Ricci in arrivo, Xhaka ancora possibile, ma da un lato dicono non arriverà e dall’altro sì. Jashari, nuova offerta. Tare al lavoro per tanti colpi a centrocampo. Mercato del Milan infuocato.