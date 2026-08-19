Svolta Milan tra i pali: decisione presa sui ruoli di Torriani e Terracciano. Le novità

Continua il mercato del Milan con novità giorno dopo giorno: come portiere titolare resta senza dubbio Mike Maignan che potrebbe giocare da titolare anche contro il Torino, nonostante i pochi allenamenti sulle gambe. Destini ancora da decifrare per Lorenzo Torriani e Pietro Terracciano. Ecco le ultime novità importanti dal giornalista Luca Bianchin su X:

"Lorenzo Torriani può diventare presto a tutti gli effetti il secondo portiere del Milan. Pietro Terracciano, a un anno dalla scadenza, può lasciare. C’è un dialogo aperto con il Monza".

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Il profilo di Lorenzo Torriani: la promozione a vice Maignan

I punti di forza e gli aspetti da migliorare del classe 2005

Può ancora crescere nella gestione dal basso del pallone , dove ancora sbaglia qualche volta nell'impostazione.

, dove ancora sbaglia qualche volta nell'impostazione. Sicuramente deve migliorare nelle uscite , nel senso che spesso non esce proprio, anche quando sarebbe necessario.

, nel senso che spesso non esce proprio, anche quando sarebbe necessario. Un anno a stretto contatto con un fenomeno della porta come Maignan potrebbe sicuramente aiutarlo.

Continua quindi il lavoro della dirigenza rossonera che sta cercando di fare spazio nella rosa di Amorim: in questi giorni sono partiti in prestito Kostic, Odogu e Athekame, mentre altri calciatori potrebbero presto partire, tra cui appunto il portiere Terracciano. In quel caso probabile che l'altro giovane, ovvero Pittarella, prenda il posto come il terzo portiere della prima squadra del Milan. Un passo importante per Lorenzo Torriani: la scorsa stagione l'ha passata tra prima squadra e il Milan Futuro, mentre ora potrebbe fare finalmente il grande passo tra i 'grandi'.Classe 2005, Torriani si è messo in mostra nelle ultime tournée estive dei rossoneri con prestazioni davvero ottime con Fonseca, Allegri e anche Amorim in panchina. Ha già esordito con il Milan e anche in Champions League contro il Liverpool prendendo il posto di un infortunato Maignan. Ha grandissimi istinti in porta dove ha messo a segno interventi davvero efficaci.Dove deve migliorare? Ecco l'analisi tecnica sul giovane portiere rossonero: