Svolta Milan tra i pali: decisione presa sui ruoli di Torriani e Terracciano. Le novità

Le ultime novità sul mercato dei portieri del Milan da Luca Bianchin: Lorenzo Torriani verso la promozione, addio vicino per Terracciano
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Continua il mercato del Milan con novità giorno dopo giorno: come portiere titolare resta senza dubbio Mike Maignan che potrebbe giocare da titolare anche contro il Torino, nonostante i pochi allenamenti sulle gambe. Destini ancora da decifrare per Lorenzo Torriani e Pietro Terracciano. Ecco le ultime novità importanti dal giornalista Luca Bianchin su X:
"Lorenzo Torriani può diventare presto a tutti gli effetti il secondo portiere del Milan. Pietro Terracciano, a un anno dalla scadenza, può lasciare. C’è un dialogo aperto con il Monza".
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Il profilo di Lorenzo Torriani: la promozione a vice MaignanClasse 2005, Torriani si è messo in mostra nelle ultime tournée estive dei rossoneri con prestazioni davvero ottime con Fonseca, Allegri e anche Amorim in panchina. Ha già esordito con il Milan e anche in Champions League contro il Liverpool prendendo il posto di un infortunato Maignan. Ha grandissimi istinti in porta dove ha messo a segno interventi davvero efficaci.
I punti di forza e gli aspetti da migliorare del classe 2005Dove deve migliorare? Ecco l'analisi tecnica sul giovane portiere rossonero:
- Può ancora crescere nella gestione dal basso del pallone, dove ancora sbaglia qualche volta nell'impostazione.
- Sicuramente deve migliorare nelle uscite, nel senso che spesso non esce proprio, anche quando sarebbe necessario.
- Un anno a stretto contatto con un fenomeno della porta come Maignan potrebbe sicuramente aiutarlo.
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