Schira rivela: "Terracciano non è nei piani di Amorim". C'è una squadra di Serie A

Il Milan lavora a Milanello per il futuro. Ruben Amorim ridisegna la difesa: ecco i titolari, i possibili partenti e l'offerta del Monza per Terracciano
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
Il Milan si trova a Milanello dove sta lavorando per programmare la stagione 2026/27. Presenti tra i convocati di Ruben Amorim anche tanti giovani e tanti calciatori che potrebbero essere ceduti a titolo definitivo o in prestito in questa sessione di calciomercato estivo.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Calciomercato Milan: la situazione nel reparto difensivoLa difesa titolare, in questo momento, potrebbe essere questa:
- Gila
- Gabbia
- Pavlovic
con Tomori che potrebbe partire. In procinto di cessione anche Pervis Estupinan, oramai a un passo dall'Aston Villa.
Il futuro di Filippo Terracciano: l'interesse del MonzaChi potrebbe partire nel reparto è Filippo Terracciano, rientrato dopo una stagione di prestito alla Cremonese. Con la retrocessione è saltato il riscatto e ora l'italiano potrebbe essere di nuovo sul mercato.
Il giornalista Nicolò Schira sul social X: "Il Monza ha chiesto informazioni sul terzino del Milan Filippo Terracciano, che non rientra nei piani di Ruben Amorim".
Le statistiche stagionali di Terracciano (Sofascore)Il difensore ha giocato 36 partite in Serie A in questa stagione di cui 33 da titolare giocando sia come braccetto della difesa a tre come Nicola, sia come terzino destro nella seconda parte di stagione.
- 2 gol e zero assist stagionali per Terracciano con 60.3 tocchi medi.
- 11 clean sheets con 3.9 palloni recuperati di media.
- 2.9 (61%) duelli vinti a partita con 8.9 possessi persi ogni gara (tutti i dati dal sito Sofascore).
Valore di mercato e rendimento con la maglia del MilanTerracciano può essere un colpo interessante per una neopromossa come il Monza: è un difensore esperto che può giocare in più ruoli senza problemi e che potrebbe costare anche poco per il club lombardo (la valutazione del sito Transfermarkt è di 4 milioni e mezzo di euro).
Con il Milan Terracciano non ha mai lasciato il graffio: solo 23 presenze totali con zero gol e zero assist.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Milan Futuro e amichevoli: Gila, Comotto, Camarda e le mosse di Amorim. Ecco cosa attendersi dal Milan
News Calciomercato
Milan, che gol di Camarda. Cessioni: Estupiñán a un passo dall'addio. Su Musah c'è la Premier League
Allenamenti
Raduno Milan, si lavora sui tiri: gol clamoroso di Camarda. Bene anche Nkunku e Guernier | VIDEO
Live
Mercato Milan LIVE | Estupiñán via, Modrić resta. Obiettivi Inácio, Højbjerg e Karetsas
Interviste
Milan, Amelia: "Comotto e Camarda devono restare". Grandi parole per l'attaccante rossonero
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti