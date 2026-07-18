Il Milan lavora a Milanello per il futuro. Ruben Amorim ridisegna la difesa: ecco i titolari, i possibili partenti e l'offerta del Monza per Terracciano

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione (screen Gazzetta.it)

Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione

Il Milan si trova a Milanello dove sta lavorando per programmare la stagione 2026/27. Presenti tra i convocati di Ruben Amorim anche tanti giovani e tanti calciatori che potrebbero essere ceduti a titolo definitivo o in prestito in questa sessione di calciomercato estivo.

Calciomercato Milan: la situazione nel reparto difensivo

La difesa titolare, in questo momento, potrebbe essere questa:
  • Gila
  • Gabbia
  • Pavlovic

con Tomori che potrebbe partire. In procinto di cessione anche Pervis Estupinan, oramai a un passo dall'Aston Villa.

Il futuro di Filippo Terracciano: l'interesse del Monza

Chi potrebbe partire nel reparto è Filippo Terracciano, rientrato dopo una stagione di prestito alla Cremonese. Con la retrocessione è saltato il riscatto e ora l'italiano potrebbe essere di nuovo sul mercato.
Il giornalista Nicolò Schira sul social X: "Il Monza ha chiesto informazioni sul terzino del Milan Filippo Terracciano, che non rientra nei piani di Ruben Amorim".
Schira rivela: "Terracciano non è nei piani di Amorim". C'è una squadra di Serie A

Le statistiche stagionali di Terracciano (Sofascore)

Il difensore ha giocato 36 partite in Serie A in questa stagione di cui 33 da titolare giocando sia come braccetto della difesa a tre come Nicola, sia come terzino destro nella seconda parte di stagione.
  • 2 gol e zero assist stagionali per Terracciano con 60.3 tocchi medi.
  • 11 clean sheets con 3.9 palloni recuperati di media.
  • 2.9 (61%) duelli vinti a partita con 8.9 possessi persi ogni gara (tutti i dati dal sito Sofascore).

Valore di mercato e rendimento con la maglia del Milan

Terracciano può essere un colpo interessante per una neopromossa come il Monza: è un difensore esperto che può giocare in più ruoli senza problemi e che potrebbe costare anche poco per il club lombardo (la valutazione del sito Transfermarkt è di 4 milioni e mezzo di euro).

Con il Milan Terracciano non ha mai lasciato il graffio: solo 23 presenze totali con zero gol e zero assist.

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